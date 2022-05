Russiske soldater møtte i ny krigsforbryterrettssak

De russiske soldatene Aleksandr Ivanov (til høyre) og Aleksandr Bobykin møtte i retten i Kotelva i Ukraina torsdag. De er anklaget for krigsforbrytelser, og risikerer tolv års fengsel. Begge har erkjent straffskyld. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB