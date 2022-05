Palestinerne: Al Jazeera-journalist drept av Israel med overlegg

Den palestinske riksadvokaten Akram Al-Khateeb kunngjorde resultatet av granskingen på en pressekonferanse i Ramallah torsdag.

Israels forsvarsminister Benny Gantz avviser granskingen og kaller resultatet en åpenbar løgn.

– Den eneste skytingen som fant sted, var det okkupasjonsstyrkene som sto for, og hensikten var å drepe, sa Khateeb.

Den palestinsk-amerikanske veteranreporteren ble skutt i hodet 11. mai i forbindelse med et israelsk raid ved Jenin på den okkuperte Vestbredden.

Vitner og palestinske tjenestemenn sier hun ble truffet av israelske skudd, mens Israel sier hun ble truffet under en ildveksling mellom deres soldater og militante palestinere.

Ifølge Israel kan bare en analyse av kulen og soldatenes geværer avdekke hvem som skjøt. Palestinerne har kulen, men vil ikke gi den til Israel.

– Direkte med overlegg

Khateeb sier at granskingen viser at det ikke var noen militante i området, og at de israelske soldatene så Abu Akleh og andre journalister og visste at de var journalister. Alle hadde på seg hjelmer og skuddsikre vester merket «presse».

Han sier at Abu Akleh ble skutt «direkte og med overlegg» mens hun prøvde å komme seg unna.

Han gjentok at de ikke vil gi kulen til Israel, og heller ikke engang vise dem et bilde av kulen «og slik hindre dem i å komme med enda en løgn». De har tidligere sagt at kulen vil bli overlatt til Den internasjonale straffedomstolen.

Han sa at granskingen er basert på avhør av vitner, inspisering av åstedet og rettsmedisinske undersøkelser.

CNN-rapport og ICC

Også CNN har gransket drapet og kommet til en lignende konklusjon som de palestinske myndighetene.

Kanalen skriver at de har gjennomgått mye materiale, blant annet to videoer av åstedet for skyteepisoden, der det kommer fram at det ikke var aktive sammenstøt på stedet, eller palestinske militante i nærheten.

Kanalens videoer, skildringer fra åtte øyenvitner, analyse gjort av lyd- og våpeneksperter antyder at Abu Akleh ble skutt med overlegg av israelske styrker, heter det.

Al-Jazeera vil klage inn drapet til Den internasjonale straffedomstolen ICC, skriver Sky News.

– Selskapet vil følge ethvert spor mot rettferdighet for Shireen, og for å sikre at de som er ansvarlige for drapet, blir stilt for retten og holdt ansvarlige i alle internasjonale rettsplattformer og domstoler, heter det i en uttalelse.

Israel avviser

En israelsk general, Aviv Kochavi, sa i en tale etter pressekonferansen at det er umulig å fastslå hvem som avfyrte skuddet, og ba igjen palestinerne samarbeide for å finne ut av hva som skjedde.

– Men det er én ting vi kan si med sikkerhet, og det er at ingen soldat skyter med vilje på en journalist. Vi har gransket det. Vi har sjekket det, og det er konklusjonen. Det er ingen annen konklusjon, sa han.

Israel nekter for å skyte mot journalister og har i stedet to andre teorier, nemlig at Abu Akleh enten ble truffet av skudd fra militante palestinere som var uforsiktige med skytingen sin mot en israelsk kolonne, eller at hun ble truffet av et israelsk skudd mot en av de militante palestinerne.

En rekonstruksjon gjort av nyhetsbyrået Associated Press viser at beretningene til vitnene om at hun ble skutt av israelske soldater, er troverdige. Men AP understreker at det trengs mer gransking.

– Ingen militante på stedet

Palestinske vitner sier det ikke var noen militante, og at det ikke pågikk sammenstøt noe sted nær der Abu Akleh var. De eneste militante befant seg på den andre siden av kjøretøykolonnen, 300 meter fra der hun var, og de hadde ikke en direkte siktlinje mot journalistene, slik soldatene hadde.

Israel har bedt om en felles gransking sammen med palestinerne, med medvirkning fra USA, og har bedt palestinerne overlevere kulen. Men USA sier de ikke har mottatt noen formell forespørsel fra noen av partene.

Abu Akleh var en velkjent og respektert reporter som hadde dekket Palestina-konflikten i flere tiår. Hun var et kjent ansikt på TV, og drapet vakte protester i medier over hele verden, og også fra amerikanske myndigheter.