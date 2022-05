Kina og Russland la ned veto mot nye Nord-Korea-sanksjoner

USA tok til orde for nye sanksjoner etter at Nord-Korea testet et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM), som er i stand til å bære atomstridshoder.

Sikkerhetsrådet vedtok enstemmig i 2017 å straffe nordkoreanerne hardere om de gjennomførte en slik test.

USAs FN-ambassadør Lina Thomas-Greenfield sa før avstemningen at Sikkerhetsrådet måtte stå samlet, og kalte Nord-Koreas mange rakettester i år for en «trussel mot hele det internasjonale samfunnet».

– Rådets tilbakeholdenhet og stillhet har ikke eliminert eller en gang redusert trusselen. Om noe har den gitt Nord-Korea mer mot, sa hun etter avstemningen.

Den siste nordkoreanske rakettesten fant sted like etter at USAs president Joe Biden hadde vendt snuta hjemover etter et besøk til Japan og Sør-Korea.

Kinesisk og russisk motstand

USAs foreslåtte resolusjon ville ha begrenset mengden olje Nord-Korea lovlig kan importere hvert år for sivile formål fra fire millioner fat til tre millioner fat.

Kina, Nord-Koreas viktigste allierte, og Russland sa at de heller foretrekker en ikke-bindende uttalelse istedenfor en ny resolusjon.

USA bør ikke bare tenke på sanksjoner, men også jobbe for å fremme en politisk løsning, sa Kinas FN-ambassadør Zhang Jun.

Videre sa han at sanksjonene kunne føre til eskalering og humanitære konsekvenser for Nord-Korea, et av verdens mest lukkede samfunn, som står i sitt første koronautbrudd.

Russland hevdet at USA ignorerer nordkoreanske forespørsler om å stanse med «fiendtlig aktivitet». Biden-administrasjonen har flere ganger sagt at de er villige til å snakke med Nord-Korea.

Bekymring for atomtest

Britiske, franske og sørkoreanske utsendelser uttrykte bekymring for at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre en atomtest, den første siden 2017.

– Å bruke vetoretten beskytter det nordkoreanske regimet og gir det carte blanche til å prøveskyte flere våpen, sa Frankrikes FN-ambassadør Nicolas de Riviere.

Norge var blant landene som stemte ja.

FN-ambassadør Mona Juul sa at testene ikke bare er en sikkerhetstrussel, men at de også forverrer det som allerede er en «forferdelig økonomisk, humanitær og menneskerettslig situasjon for folket» i Nord-Korea.

Sjelden uenighet

Det er første gang de fem veto-landene i Sikkerhetsrådet – Kina, Russland, USA, Frankrike og Storbritannia – ikke har kommet til enighet om en resolusjon med sanksjoner mot Nord-Korea.

Et enstemmig råd sa ja til sanksjoner i 2006 etter Nord-Koreas første atomprøvesprengning, og siden har de blitt strammet inn i håp om å begrense landets våpenprogram og finansieringen av det.

En anonym FN-ambassadør sier til nyhetsbyrået AFP at USA var vel vitende om Kina og Russlands motstand, men at amerikanerne gikk videre med avstemningen i de siste dagene av landets presidentskap i rådet fordi de mente det var verre å ikke gjøre noe.