Ni mennesker drept av russisk artilleri i Kharkiv

– Okkupantene har igjen skutt mot det regionale sentrum, sier guvernøren i Kharkiv-regionen, Oleh Synegubov, på Telegram og ber folk i og rundt byen gå til tilfluktsrommene.

Han sier at 19 mennesker ble såret i tillegg til de ni drepte. Blant de drepte er en fem år gammel gutt og hans far, mens moren er alvorlig såret.

En lokal journalist sier at det var boligområdet Pavlove Pole nord i byen som ble rammet, og at han kunne se røyk stige til værs i området. Han så også flere skadde mennesker ved et stengt kjøpesenter.

Synegubov sa også at det var harde kamper i områder, og at Russland har hatt mange falne, påstander som ikke kunne verifiseres.

Kharkiv ble utsatt for tung beskytning og bombing etter at Russland invaderte Ukraina, men etter harde kamper og store ødeleggelser i byen, ble russerne presset tilbake, og ukrainske styrker tok igjen kontroll over byen.