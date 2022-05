Tyskland skal hente ukrainsk korn med tog

Ukrainas enorme eksport av hvete og andre kornsorter er stanset siden Russland invaderte landet og blokkerte svartehavshavnene. Eksportstansen truer matsikkerheten i hele verden.

General Christopher Cavoli, som er neste sjef for USAs Europakommando, sa torsdag til kongressen at den tyske jernbanen står klar til å sende spesialtog til Ukraina for å bidra til eksporten.

Han sa det er inngått en avtale med Polen slik at grensekryssingen blir lettere. Kornet sendes deretter til tyske nordsjøhavner der det blir sendt videre.

Også Romania trår til. Cavoli sier at Romania har gjort sin havn i Constanta tilgjengelig for ukrainsk korn, og at havna kan håndtere 90.000 tonn per dag.

FN har advart om at en voksende global matkrise kan vare i årevis, og krever at Ukraina, som er et av verdens viktigste kornprodusenter, får eksportere kornet sitt.