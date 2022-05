Russland kutter renten til 11 prosent

Banken sier ytre faktorer som påvirker økonomien fortsatt «er utfordrende og legger betydelig bånd på den økonomiske aktiviteten».

Etter kuttet falt rubelen til sitt laveste nivå mot amerikanske dollar på seks dager. Kursen ligger nå rundt 61 rubler for en dollar, og det er ventet at den vil stabilisere seg rundt 66 rubler per dollar, ifølge finansnyhetstjenesten DPA-AFX.

Den russiske renten ble økt kraftig i kjølvannet av invasjonen i Ukraina for å dempe effekten av vestlige sanksjoner. Sammen med streng kapitalkontroll har det ført til at rubelen er blitt så sterk at det skaper problemer for eksportbedrifter og for å få statsbudsjettet til å gå.