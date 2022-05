– Min klient ble lurt av nigerianske kriminelle. Han trodde at han hadde med seg papirer til FBI-agenter i Amsterdam, ikke narkotika, sier mannens forsvarer Muhammed Omer Aslan, til Østlendingen.

Det trodde ikke retten i Tyrkia på og har dømt nordmannen i 60-årene fra Østerdalen til 16 år og tre måneders fengsel for overlevering av narkotika.

Mannen ble pågrepet på flyplassen i Istanbul 13. desember i fjor, etter at politiet fant 4.700 gram pulver i bagasjen hans da han ble stanset.

– 3.750 gram viste seg å være kokain. Resten var bare et hvitt pulver som var tilsatt for å få det til å framstå som en større mengde narkotika enn hva det i realiteten var, sier Aslan.

Mannen er i tillegg dømt til å betale en bot på 32.500 tyrkiske lira, som tilsvarer rundt 24.000 norske kroner.

– Han er ikke dømt for å ha smuglet narkotika inn i Tyrkia. Kun for å ha overlevert den. Dersom han hadde blitt dømt for innførsel av narkotika til Tyrkia, ville dommen ha blitt på mellom 35 og 40 års fengsel, sier Aslan.

Dommen ble avsagt i første rettsinstans i Tyrkia. Aslan sier at både han og påtalemyndigheten har anket dommen.