Måling: Stort flertall for strengere våpenlovgivning i USA

940 personer ble spurt i målingen som er utført av Reuters og Ipsos. Den ble utført dagen etter at en 18 år gammel gjerningsmann drepte 19 barn og to lærere i en masseskyting ved en barneskole i Uvalde i Texas, og mindre enn to uker etter at ti svarte amerikanere ble skutt og drept på et supermarked i Buffalo i New York.

Rundt 84 prosent av de spurte sa at de støtter bakgrunnssjekker av folk som vil kjøpe våpen, mens 70 prosent sa at de støtter såkalte «røde flagg»-lover, som lar myndighetene ta i beslag våpnene til folk de mener er en sikkerhetstrussel.

72 prosent sier de støtter å øke aldersgrensa for å kjøpe våpen fra 18 til 21. Lovendringene ble støttet av et stort flertall av folk som stemmer på både Demokratene og Republikanerne, og resultatene er i tråd med tidligere målinger, skriver Reuters.

De folkevalgte i Kongressen har, trass i en rekke masseskytinger over flere år, ikke blitt enige om reformer av landets våpenlovgivninger.

35 prosent av de spurte sa at de tror Kongressen vil vedta strengere våpenlover i løpet av året, mens 49 prosent sier de tviler.