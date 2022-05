Boeings Starliner-kapsel er tilbake på jorda

Kapselen landet like før klokka 17 onsdag lokal tid i ørkenen i New Mexico, seks dager etter at den startet ferden.

Den ubemannede romferden var den siste testen for Starliner før mennesker skal tas med på en ny testrunde, muligens innen året er omme. To tidligere tester har strandet, og heller ikke denne siste var helt problemfri. Blant annet fungerte ikke to styreraketter slik de skulle.

Håpet er at kapselen på sikt skal fungere som en slags drosjetjeneste for astronauter som skal til ISS, slik Dragon-kapselen fra Elon Musks SpaceX allerede gjør.