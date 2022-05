USA vil ha hardere sanksjoner mot Nord-Korea etter rakettest

Sør-Koreas generalstab meldte at nabolandet hadde prøveskutt tre raketter, blant dem et interkontinentalt ballistisk missil, like etter at USAs president Joe Biden forlot Asia, der han hadde besøkt Japan og Sør-Korea.

En amerikansk tjenesteperson opplyser til nyhetsbyrået AFP at det ventes en avstemning i løpet av de neste dagene om en resolusjon som blant annet vil begrense oljeimport. Russland og Kina kan komme til å bruke vetoretten sin.

Tjenestepersonen understreker at en resolusjon enstemmig vedtatt av Sikkerhetsrådet i 2017, tar til orde for ytterligere konsekvenser om nordkoreanerne gjennomfører tester av et interkontinentalt ballistisk missil.

– Det var en klausul i forskriften, og at akkurat det som skjedde, så vi føler at det nå er tid for å ta grep, sa tjenestepersonen.

USA har presidentskap i Sikkerhetsrådet ut måneden.