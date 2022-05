Biden signerte politiordre – to år etter George Floyds død

Ordren ble også signert dagen etter nok en masseskyting i USA, denne gangen på en barneskole i Texas der 19 barn og to lærere ble drept.

Bidens handlingsrom på både politi- og våpenfeltet er begrenset, da det ikke er tilstrekkelig støtte i Kongressen til lovendringer for verken det ene eller det andre.

Føderalt fokus

Mesteparten av Bidens ordre retter seg mot føderale politimyndigheter.

Det blir blant annet innført krav om å gjennomgå og oppdatere retningslinjer for maktbruk, og det vil opprettes en database for å registrere politibetjenter som opptrer dårlig.

Administrasjonen kan ikke kreve at lokale politiavdelinger bidrar til databasen, som har til hensikt å forhindre at problematiske politibetjenter hopper fra jobb til jobb, men den håper å kunne lokke med økonomisk støtte.

I tillegg vil ordren begrense flyten av overskuddsmateriell fra militæret til politiet.

To år siden

Det er to år siden George Floyd døde da en politimann satte kneet sitt mot nakken hans under en pågripelse i Minneapolis.

I ni minutter ble han sittende slik, mens Floyd flere ganger sa at han ikke fikk puste. Det hele ble filmet, og drapet førte til store protester over hele USA og i en rekke andre land.

Floyds familie var til stede da Biden signerte ordren onsdag.

– Selv om dette ikke har virkningene på lang sikt slik vi hadde håpt på, innebærer den noe fremdrift, og vi må forplikte oss til å skape fremdrift hver dag, sa familiens advokat Ben Crump.

To politiorganisasjoner sier at de anser «mange komponenter av ordren» som et veikart for framtidig lovgivning fra Kongressen.