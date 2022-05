Nykommeren Golob utnevnt til statsminister i Slovenia

Golob utmanøvrerte den konservative ringreven og høyrepopulisten Janez Jansa og sørget for at partiet Frihetsbevegelsen ble landets suverent største.

Onsdag ble den 55 år gamle tidligere sjefen for et kraftselskap statsminister etter at 54 av de folkevalgte støttet hans kandidatur. 30 stemte mot Golob. Partiet hans har 53 av de 90 plassene i nasjonalforsamlingen.

– Velgerne har tydelig vist at de vil leve i et normalt land uten permanent usikkerhet, sa Golob til den nye nasjonalforsamlingen. Han sier han vil gi borgerne håpet tilbake og bygge «en stat med sosial rettferd og solidaritet» og en tydeligere rolle for vitenskap og forskning.

Forgjengeren Jansa har blitt beskyldt for å angripe medienes frihet og domstolene og undergrave rettsstatens stilling.