Sveitsisk firma lanserer PCR-tester for apekopper

Apekopper smitter ikke lett fra menneske til menneske, og helsemyndighetene frykter ikke at dette kan bli en epidemi. Men det er uvanlig at det blir rapportert om så mange tilfeller der de smittede ikke har vært på reise i Vest-Afrika, som det som er tilfellet med utbruddet i Europa. Foto: Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/ Centers for Disease Control and Prevention / AP / NTB