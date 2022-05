Ingen etterforskning av voldtektsanklaget fransk minister

42-åringen ble utnevnt av president Emmanuel Macron i forrige uke. Abad har møtt økende press for å gå av etter at nyhetsnettstedet Mediapart allerede dagen etter rapporterte om overgrepsanklagene fra to kvinner fra 2010 og 2011. Ministeren har benektet kvinnenes påstander.

En av kvinnene kontaktet politiet to ganger, senest i 2017, men påstanden ble avvist av påtalemyndigheten. En gruppe dannet av medlemmer av Frankrikes MeToo-bevegelse, sendte nylig inn et brev til påtalemyndigheten på vegne av en av kvinnene, hvor de ber dem starte etterforskning.

– Slik det står nå, kommer ikke påtalemyndigheten til å følge opp brevet. Manglende evne til å identifisere offeret for de påståtte handlingene, gjør det vanskelig å gå videre til en høring, heter det i en uttalelse onsdag.

Mandag gikk Abad ut og sa at han ikke har tenkt å trekke seg fra regjeringen. Ministeren har en funksjonsnedsettelse som ifølge ham selv gjør at han ikke er i stand til å gjennomføre et seksuelt overgrep.