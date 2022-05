Danske hjemme etter fem år i russisk fengsel

Christensen ble løslatt tirsdag, og onsdag ble han tatt imot av familie og venner da han sammen med sin kone kom til Københavns flyplass Kastrup.

Han ble pågrepet i Russland for nøyaktig fem år siden under en bibellesning med trosfeller og to år senere dømt til seks års fengsel.

I 2020 godkjente en domstol at han kunne løslates før tiden mot å betale en større bot. Men myndighetene anket, og han måtte vente ytterligere to år på å bli satt fri.

Dommen var den første mot et Jehovas vitne-medlem etter at russisk høyesterett i 2017 erklærte bevegelsen for å være ekstremistisk.