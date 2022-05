George Soros: Tredje verdenskrig kan være i gang og sivilisasjonen kan gå under

Soros kom med påstandene under den tradisjonelle middagstalen på sidelinjen av Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits tirsdag.

– Invasjonen kan ha vært begynnelsen på tredje verdenskrig og vår sivilisasjon kan gå tapt, sa den ungarskfødte investoren og filantropen.

– Vi må mobilisere alle ressursene våre

Soros mener det kanskje finnes kun én løsning.

– Vi må mobilisere alle ressursene våre for å få tidlig slutt på krigen. Den beste og kanskje eneste måten å bevare sivilisasjonen vår på er ved å bekjempe (Russlands president Vladimir) Putin så fort som mulig, sa Soros.

Samtidig skrøt han av USA og Europa for støtten til Ukraina, men han sa at han mener Europas avhengighet av russisk energi fortsatt er for stor.

– Putin er i en inneklemt situasjon

Soros tror imidlertid at Europa kan stå i en sterkere stilling mot Putin, enn det Putin selv innser.

Milliardæren hevdet at Russland begynte å lagre gass i fjor i stedet for å eksportere den til Europa, noe som har gjort at det er mangel i markedet, noe som har skutt prisene til værs og skaffet Russland store inntekter. Imidlertid vil de russiske lagrene være fulle i juli og landet har da ikke noe annet sted å sende gassen enn til Europa, som er landets eneste marked, hevdet Soros.

– Putin er i en inneklemt situasjon. Han må gjøre noe med denne gassen. Europa har en langt sterkere posisjon enn han tror, sa milliardæren.