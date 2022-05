Zelenskyj: Donbas-situasjonen er svært vanskelig

– Situasjonen i Donbas er i øyeblikket meget vanskelig. Russland bruker praktisk talt hele den russiske hærens makt, og det de måtte ha til overs, kaster de inn i offensiven der. Liman, Popasna, Sievjerodonetsk, Slavjansk – okkupantene ønsker å ødelegge alt som er der, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

Han sier at den ukrainske hæren kjemper tilbake, men at «det vil ta tid og det trengs en langt større innsats fra vårt folk for å overvinne russernes fordeler når det gjelder mengden utstyr og våpen».

Ukrainerne bør være stolt over å ha klart å holde Russland unna i tre måneder i en krig som mange i Russland og Vesten trodde kom til å vare i tre dager, påpeker presidenten.

Han ber på nytt Vesten om mer våpen for å holde Ukraina i stand til å kjempe videre.