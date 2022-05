Antatt gjerningsmann pågrepet etter T-banedrap i New York

Det tok to dager før politiet klarte å pågripe den antatte gjerningsmannen. Det skjedde etter at politiet hadde gått ut med foto og identitet, opplyser politiet i New York City.

Ifølge New York Times overga han seg til politi i Chinatown på den sørlige delen av Manhattan.

Det var en 48 år gammel mann ansatt i bank- og meglerhuset Goldman Sachs som ble skutt i brystet midt på dagen søndag, på et T-banetog som var på vei mellom Brooklyn og Manhattan. 48-åringen ble erklært død etter ankomst til sykehus.

Skytingen ser ut til å ha vært et tilfeldig angrep. Offeret satt på et sete i den bakerste T-banevognen da togsettet var på vei fra Brooklyn til Manhattan, opplyser politiet.

– Ifølge øyenvitner gikk den mistenkte fram og tilbake i den samme vognen, og uten å ha blitt provosert, dro han fram et skytevåpen og skjøt offeret på nært hold, sa politisjef Kenneth Corey søndag.