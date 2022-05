18-åring skjøt og drepte 21 personer på skole i Texas – skal ha lagt ut bilder av våpnene

Delstatssenator Roland Gutierrez sier at han ble brifet av politiet om at gutten hadde sagt at barn i området «burde passe seg», og at han hadde kjøpt to angrepsvåpen etter at han fylte 18.

Myndighetene mener at gutten, som heter Salvador Ramos, hadde lagt ut bilder av våpnene på Instagram og kommet med advarsler på forhånd.

Angrepet i den lille byen Uvalde, vest for San Antonio, er den verste skolemassakren i USA siden 20 barn og seks voksne ble drept på Sandy Hook-skolen i Newtown i Connecticut i 2012.

Skytingen er den åttende masseskytingen hittil i år i USA, ifølge våpenkontrollgruppa Everytown, bare ti dager etter at ti afroamerikanere ble drept av en annen 18-åring i et rasistisk angrep på et supermarked i Buffalo i New York.

Lite håp om endringer

Angrepet vil utløse en ny debatt om den liberale våpenlovgivningen i USA, men det er få forventninger om at nok en massakre og mer debatt skal føre til endringer, ikke minst i det våpenglade Texas, som både republikanere og våpenlobbyen blokkerer.

Skytingen skjer få dager før USAs mektigste våpenlobby, National Rifle Association, åpner sitt årsmøte i Houston. Både Texas-guvernør Greg Abbott og begge Texas' senatorer skal tale på konferansen.

Texas er blant statene som har opplevd mange skytinger. I 2018 ble ti mennesker skutt og drept på en videregående skole i Houston. Året før ble to titalls mennesker drept i en kirke, og i 2019 skjøt og drepte en mann 23 mennesker i et rasistisk angrep i en Walmart-butikk i El Paso.

Biden krever handling

Joe Biden på uttalte seg om skoleskytingen natt til onsdag norsk tid. Foto: AP / NTB

USAs president Joe Biden la ikke fingrene imellom da han sa det er på tide med endring.

– Når, i Guds navn, skal vi stå opp mot våpenlobbyen, spurte han i en tale da han ankom Det hvite hus tirsdag kveld fra en reise i Asia.

– Det er på tide å snu denne smerten til handling for hver forelder, for hver borger i dette landet. Vi må gjøre det klart overfor hver eneste folkevalgte i dette landet: Det er på tide å handle, sa presidenten som ga ordre om at Det hvite hus skal flagge på halv stang fram til solnedgang søndag.

Før Bidens tale kommenterte USAs visepresident Kamala Harris skoleskytingen. Hun sa at «nok er nok».

Fra klasserom til klasserom

Angrepet startet på formiddagen tirsdag da Ramos krasjet bilen sin utenfor skolen Robb Elementary, løp inn med to våpen og deretter gikk fra klasserom til klasserom mens han fyrte løs.

Før han kom til skolen, skal han ha skutt sin bestemor, som imidlertid overlevde og er på sykehus.

To politifolk på skolen vekslet ild med ham, men begge ble såret. Deretter kom 10–15 grensevakter og en antiterrorenhet til stedet, mens en grensevakt som jobbet i nærheten, greide å skyte og drepe gjerningsmannen. Han ble selv såret.

Oppjusterte tall

Tidlige meldinger gikk ut på at to barn var drept, men senere opplyste guvernør Abbott at 15 personer var drept – 14 elever og én lærer. Tallet ble ytterligere oppjustert tirsdag kveld. 19 barn og to voksne ble drept, uttalte Travis Considine, en talsmann for delstatsmyndighetene i Texas.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Erkebiskopen i San Antonio, Gustavo Garcia Seller, trøster pårørende i Uvalde i Texas etter skoleskytingen tirsdag. Foto: Dario Lopez-Mills / AP / NTB

Da er ikke gjerningsmannen inkludert i tallet.

Politisjef Pete Arrendondo sier at det er «flere sårede», men tallet er fortsatt uklart. Et sykehus i byen opplyser at 13 barn var blitt fraktet dit, mens et annet sykehus opplyste at en 66 år gammel kvinne var innlagt med kritiske skader.

Utenfor rådhuset, der familie og pårørende ble bedt om å vente på beskjed, ble den trykkende stillheten fra tid til en annen avbrutt av gråt. Mange forsøkte å finne sine barn via sosiale medier.

Blant dem som ennå ventet tirsdag kveld, var 69 år gamle Adolfo Cruz som håpet på nytt fra sitt ti år gamle oldebarn Elijah Cruz Torres.

– Hjertet mitt er knust i dag. Vi er et lite samfunn, og vi kommer til å trenge alles bønner for å komme oss gjennom dette, sa distriktets skolesjef Hal Harrell.

Elev på videregående

Abbott sier den mistenkte gjerningsmannen var en 18 år gammel elev ved byens videregående skole, og det antas at han opptrådte alene.

Motivet for skytingen er foreløpig ikke kjent. ABC viser til en uttalelse fra politiet der det opplyses at USAs nasjonale antiterrorsenter sier det ikke er noen kjent terrortilknytning til massedrapet.

Småbyen Uvalde har om lag 16.000 innbyggere og ligger 135 kilometer vest for San Antonio, helt sør i Texas, 120 kilometer fra Mexico-grensa.

Robb Elementary School har 600 elever, det store flertall av dem latinamerikanere.