Etter alt å dømme så Russlands president Vladimir Putin for seg en rask seier mot Ukraina da han beordret invasjon av landet for tre måneder siden. Men de ukrainske styrkene har vist seg vanskelig å knekke.

Etter et mislykket forsøk på å omringe og innta Kyiv og andre storbyer nord og vest i landet, trakk russerne seg tilbake, og har den siste tiden fokusert på områdene i øst, nær den russiske grensen.

Får stryk av britisk etterretning

Det har imidlertid gått sakte fremover for russerne den siste tiden, og britisk etterretning skal ha gitt den russiske militæroffensiven strykkarakter både når det gjelder ledelse, planlegging, logistikk og kampmoral.

– En kombinasjon av dårlig taktikk på lavt nivå, begrenset luftstøtte, mangel på fleksibilitet og en tilnærming som bidrar til å forsterke tabber og gjenta feil har ført til høye tapstall, som fortsetter å stige i Donbas-offensiven, skrev den britiske militære etterretningen i sin daglige Twitter-oppdatering mandag.

Vestlige tjenestemenn mener også at Russlands manglende fremskritt skyldes logistiske problemer.

Sjojgu: – Det er bevisst

Det avviser Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu, skriver Business Insider.

I et intervju med det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti forteller Sjojgu at Russlands langsomme fremgang den siste tiden er bevisst, og at de har bremset offensiven for å evakuere sivile.

– For at innbyggere skal forlate de omringede områdene, kunngjøres det våpenhvile og humanitære korridorer opprettes. Dette bremser selvfølgelig tempoet i offensiven, men dette gjøres bevisst for å unngå sivile tap, sier han.

Sjojgu gjentok også Russlands påstander om at den russiske hæren ikke retter seg mot sivil infrastruktur, til tross for omfattende bevis på at de har gjort det over hele Ukraina siden de første dagene av invasjonen.

Rapporter viser også at Russland har angrepet humanitære korridorer mens evakuering av sivile var i gang.