Schröders styreplass har vært omstridt, og i forbindelse med krigen i Ukraina har han fått kraftig kritikk for sin kobling til Russland.

Schröder skriver på LinkedIn at det er en god stund siden han ga valgkomiteen i Gazprom beskjed om at han ikke ønsker å forlenge styrevervet. Det har han også kommunisert overfor selskapet. Han legger til at han er overrasket over at det tirsdag har kommet meldinger om at han skulle fortsette i vervet.