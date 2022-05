– Verden er på randen av økonomisk katastrofe. Ungarn må holde seg unna krisen og ivareta ungarske familiers økonomiske sikkerhet. Det krever at det er rom for å manøvrere og handle umiddelbart. Med hjemmel i grunnloven benytter regjeringen sin rett til å innføre unntakstilstand fra midnatt, sier Orban i en video på Facebook tirsdag.

Grunnlovsendringen som lar Orban gjøre dette, ble vedtatt tidligere samme dag, rett etter at nasjonalforsamlingen trådte sammen. Endringen ble gjort med støtte fra regjeringspartiet Fidesz' 136 medlemmer.

Kunngjør regler onsdag

Dette gir regjeringen mulighet til å innføre unntakstilstand og styre gjennom dekret dersom et naboland er rammet av krig eller en humanitær katastrofe. Ungarn grenser til Ukraina i øst.

Orban sier regler som er vedtatt med hjemmel i den nye loven, vil bli kunngjort onsdag.

Fordømmes

Den ungarske borgerrettsunionen (TASZ) fordømmer vedtaket og sier «unntakstilstanden er blitt permanent».

– Orban har nå mer spillerom enn vanlig og kan innskrenke eller rett og slett suspendere folks grunnleggende rettigheter, sier organisasjonen. De går også ut mot det de beskriver som en marginalisering av nasjonalforsamlingen.

Gammel unntakslov utløper

En lignende unntakslov som ble innført i 2020 på grunn koronapandemien, utløper tirsdag om en uke. Det vedtaket tillot at lover midlertidig settes til side og at restriksjoner innføres ved dekret. De måtte riktignok godkjennes av de folkevalgte innen 15 dager, men dette ble regnet som en formalitet ettersom Fidesz har hatt flertall hele tiden. Etter valget i mars har partiet hatt mer enn to tredels flertall og har dermed også makt til å endre grunnloven.

Flere observatører mener de utvidede fullmaktene har blitt brukt til tiltak som knapt nok har noen helsetilknytning.

Orban, som har hatt makten i EU- og Nato-landet Ungarn de siste tolv årene, anklages ofte av sine vestlige partnere for maktmisbruk på hjemmebane.