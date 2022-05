Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj tapte ankesak

Det skriver blant andre nyhetsbyrået Interfax.

Navalnyj mener dommen for underslag og forakt for retten som han fikk i mars, er politisk motivert.

Fra før soner Navalnyj en dom på to og et halvt år i en fangeleir nordøst for Moskva, for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014.

Bruddene på meldeplikten skyldtes at han var forgiftet og lå i koma på et sykehus i Tyskland i 2020. Navalnyj mener selv det var den russiske sikkerhetstjenesten som forgiftet ham. Dette er blitt avvist av russiske myndigheter.

Han flyttes nå fra fangeleiren og til et høysikkerhetsfengsel. I slike fengsler får innsatte sjelden møte familie, motta pakker og brev eller gå ut for å få frisk luft. Navalnyjs støttespillere frykter at han overføres til et fengsel langt unna Moskva. Det er uklart når flyttingen vil finne sted.

Putin-kritikeren benyttet anledningen under rettsmøtet til å kritisere Russlands invasjon av Ukraina.

– Det er en dum krig som er startet av Putin. Denne krigen er bygd på løgner, sa han på videolink fra fangeleiren.

Navalnyj sa at «en gærning har satt klørne i Ukraina og vet ikke hva han vil gjøre med det,» og kaller Putin «en vanvittig tyv».