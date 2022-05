Tilbake i 2018 introduserte Russland nye Sarmat-2 interkontinentale ballistiske missiller som av Nato ble døpt «Satan 2».

Missilene som har en estimert rekkevidde på mellom 10.000 og 20.000 kilometer. Dette vil gjøre Russland i stand til å skyte missilet og treffe hvor som helst i hele verden.

Viste muskler

Tilbake i april testet Russland missilet de selv kaller RS-28. Noe som av Vesten ble sett på som et forsøk på å vise muskler i lys av en truende atomkrig.

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Jewel Samad / AFP

På TV etter testoppskytingen uttalte Russlands president Vladimir Putin at «Satan 2» ikke hadde noen konkurranse, og at den ville få Russlands fiender til tenke seg om to ganger før de kommer med trusler.

Nå skal Russland snart ha 50 splitter nye «Satan 2»-raketter i arsenalet sitt, skriver New York Post.

– Snakk høfligere til oss

Dmitry Rogozin, leder av Russlands statlige romfartsorganisasjon, Roscosmos. Foto: Mikhail Klimentyev / Reuters / NTB

En video delt på Telegram av Dmitry Rogozin, leder av Russlands statlige romfartsorganisasjon, Roscosmos – og en trofast alliert av president Vladimir Putin, viser et krater som 8 meter dypt og 20 meter i diameter. Krateret skal ha blitt forårsaket av en tom «Satan 2»-rakett.

I innlegget advarer Rogozin om at de beryktede missilene snart vil være kampklare.

– Når den er utstyrt med et atomstridshode, vil et slikt krater ved et fiendtlig mål være veldig, veldig stort og veldig dypt og radioaktivt, advarer Rogozin i innlegget.

(Saken fortsetter under innlegget).

– Jeg foreslår at angripere snakker høfligere til oss, avslutter han.