Sju personer reddet etter flere dager i Stillehavet

Det var et Orion-fly fra New Zealands forsvar fant de to båtene drøyt 10 nautiske mil (18,5 kilometer) fra hverandre i Stillehavet. Fartøyene havnet i havsnød i to separate hendelser i øynasjonen i forrige uke.

En av båtene skal ha drevet opptil 150 nautiske mil ut av sin planlagte kurs.

Flymannskapet slapp overlevelsesutstyr ned til båtene, og kontaktet så andre båter og skip i samme farvann. Blant personene som ble reddet var en elleveåring. Kiribatiske myndigheter hadde bedt New Zealand om assistanse for å finne de to savnede småbåtene.

Kiribati er et av verdens mest isolerte land, og ligger drøyt 3.000 kilometer sør for Hawaii. Landet har bare 114.000 innbyggere fordelt på 33 øyer i 3,5 millioner kvadratkilometer hav.