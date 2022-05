Det var 6. mai i år at tre amerikanere ble funnet døde i to forskjellige villaer på luksushotellet Sandals resort på Bahamas. Først ble en 64 år gammel kvinne funnet livløs i en villa på øya Exuma, og kort tid etter ble et par på henholdsvis 68 og 65 år funnet i en annen villa på samme øy, skrev CNN.

Ifølge politiet viste ingen av personene tegn til fysiske skader, men de viste tegn til å ha hatt kramper.

Kvinne bevisstløs



I tillegg til de tre omkomne ble en kvinne, som også er amerikaner, funnet bevisstløs i en tredje villa. Hun ble fraktet til sykehus med helikopter og overlevde. Det er ingen relasjon mellom de rammede.

Nå hevder politiet å vite dødsårsaken, men de sliter likevel med å finne en forklaring. Obduksjonen og blodprøvene kunne bekrefte at samtlige omkom som følge av kullosforgiftning, skriver lokalavisen Nassau Guardian.

Etterlatte krever granskning

De vet enn så lenge ikke hvordan fire mennesker uten relasjon til hverandre, i tre forskjellige villaer kan ha blitt utsatt for kullosforgiftning, og de er i gang med å teste aircondition-systemet og varmtvannstanken på luksushotellet, skriver New York Post.

Familiene til de omkomne krever en uavhengig granskning og nye obduksjoner.