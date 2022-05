– Den russiske presidenten bestemmer alt. Hvis vi snakker om å avslutte denne krigen uten ham personlig, så er det en beslutning som ikke kan tas, sa Zelenskyj i en videotale til Verdens økonomiske forum i Davos mandag ifølge The Guardian.

– Jeg kan ikke akseptere noen form for møter med noen som helst fra Russland, bortsett fra presidenten, og kun i det tilfellet der det ligger bare ett tema på bordet: Stans av krigen. Det finnes ingen andre grunner for noe som helst slags møte, sa Zelenskyj videre.

Zelenskyj la til at det er blitt stadig vanskeligere å få i stand samtaler med Russland, sett i lys av det Zelenskyj sa er bevis for russiske handlinger mot sivile under okkupasjon.