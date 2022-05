Den foreløpige fasiten er at ingen av partene per dags dato kan erklæres som vinner.

Russland har riktignok erobret til dels store landområder i Sør- og Øst-Ukraina. Nesten hele Ukrainas kyst langs Svartehavet er nå okkupert av russiske styrker, bortsett fra kyststripen utenfor Odessa.

Men Putins hær har også gått på smertefulle nederlag. Forsøket på å omringe og innta Kyiv ble en militær fiasko. Etter noen ukers kamper, trakk russerne seg tilbake.

Britisk etterretning ga den russiske militæroffensiven strykkarakter både når det gjaldt ledelse, planlegging, logistikk og kampmoral.

Også i Ukrainas nest største by Kharkiv har russerne blitt tvunget til retrett. Da ukrainske styrker gikk til motoffensiv for noen uker siden, klarte ikke russerne å stå imot, men ble i stedet drevet tilbake til russisk territorium.

– Kan bli den siste, store russiske offensiven

Russlands president Vladimir Putin fører en brutal og blodig angrepskrig mot nabolandet Ukraina. Foto: Sputnik / AP / NTB

Nå pågår de hardeste kampene i Øst-Ukraina hvor russerne har omgruppert og samlet sin militære slagkraft. Her gjør russerne fremskritt, men det går svært sakte.

Ukrainerne har stått imot en rekke angrep, men er gradvis blitt presset tilbake. Kampene omtales som en stillingskrig, og det skal være betydelige tap på begge sider.

– De russiske styrkene vil garantert kjempe hardt og være i stand til å holde ut langs de fleste fronter i ukevis ennå, ikke minst i Donbas. Det vil helt sikkert fortsette å være kraftig beskytning med artilleri og raketter mot de ukrainske styrkene. Men som vi så forrige uke, vil initiativet i fremtiden sannsynligvis ligge hos ukrainerne. Popasna kan godt vise seg å bli skrevet inn i krigens historiebøker som den siste, store russiske offensiven, skriver senioranalytiker i Think Tank Europe, Jacob Kaarsbo, i en kronikk i dansk TV2.

– Jo bedre muligheter vil de ha til å påføre russerne betydelige tap

Kaarsbo, som har bakgrunn som sjefanalytiker i etterretningstjenesten i Danmark, argumenterer med at ukrainerne kan oppnå momentum ved å spre de russiske styrkene og på den måten svekke fiendens mulighet til å bryte gjennom de ukrainske forsvarslinjene.

Han tolker etterretningsrapporter som et signal om at de russiske troppene er utslitte etter mange ukers kamp, og at kampmoralen er dårlig. Derfor kan ukrainerne snart få en gylden mulighet til å drive russerne ytterligere bakover.

– Jo mindre konsentrert kampstyrke vil de møte, og jo bedre muligheter vil de ha til å påføre russerne betydelige tap. Når Russland fortsetter sin offensiv, bidrar det til utmattelse, og det blir vanskeligere for Russland å omstille seg til forsvarskamp, mener senioranalytikeren.

Zelenskyj: 50 til 100 ukrainske soldater dør hver eneste dag

Ukrainske soldater overga seg etter mer enn 80 dagers beleiring av Azov-stålverket i Mariupol. Nå er deres skjebne uviss. Foto: AP Photo/Alexei Alexandrov)

Parallelt med at kampene raser flere steder i Ukraina, strømmer det inn moderne våpen fra Ukrainas allierte. Spørsmålet er hvorvidt forsyningene når fram til frontlinjene, men militære analytikere har flere ganger understreket betydningen av disse våpnene for å kunne vippe krigen i Ukrainas favør.

Tapstallene både blant ukrainske og russiske soldater er svært høy. Ifølge president Volodymyr Zelenskyj dør det mellom 50 til 100 ukrainske soldater hver eneste dag.

I motsetning til den russiske hæren har Ukraina mobilisert hundretusenvis til militærtjeneste. På russisk side er rekruttering av nye soldater desto mer krevende, og mangelen på nye soldater kan hemme russernes offensiv.

– Massemobilisering vil føre til en sosial eksplosjon i Russland

Russland-ekspert Christo Grozev mener Russland er på vikende front. Han tror det bare er et spørsmål om tid før Putin må gi ordre om tilbaketrekning fra områder de i dag kontrollerer.

– Den informerte eliten i sikkerhetsstyrkene forstår at krigen er tapt. For å ha en sjanse til å vinne krigen vil den russiske presidenten trenge full mobilisering, men dette ville skape problemer for ham hjemme. Massemobilisering vil føre til en sosial eksplosjon i Russland, sier Christo Grozev i et intervju med Radio Liberty, skriver Business Insider.

Putins regime kan nærme seg slutten

Grozev er Russland-etterforsker i journalist-kollektivet Bellingcat. Basert på sin siste sikkerhetsanalyse av styrkeforholdet på slagmarken og krigens gang, argumenterer Grozev for at Vladimir Putins regime kan nærme seg slutten.

Ifølge hans analyse er nøkkelpersoner i den russiske sikkerhetstjenesten FSB, som har kjennskap til de russiske tapstallene, trolig i ferd med å posisjonere seg i forkant av det som kan bli Putins fall.

Russlands president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Ifølge Ukrainas militære etterretningssjef, generalmajor Kyrylo Budanov, er et kupp for å styrte Vladimir Putin allerede i gang, og at det vil være umulig å stoppe det, uttaler Budanov til Sky News.

Flere medier, deriblant Insider, har tidligere skrevet at økonomisk tilbakeslag, store tapstall og sviktende moral er viktige faktorer som kan berede grunnen for statskupp, slik det har skjedd i land med tilsvarende diktatur.

– På sikt kan det bare være én militær vinner, og det blir ikke Ukraina

Men ikke alle kommentatorer er enige i den analysen. Noen mener den er alt for pessimistisk sett med russiske øyne, og at troen på de ukrainske styrkene er overdrevet.

– Mange eksperter i disse tider tolker krigen som at Ukraina er i ferd med å vinne og at russerne vil lide et sviende nederlag, lyder det. Det er bare ikke sant. Russerne vant absolutt ikke krigen med en rask innsats, som de i utgangspunktet stolte på. Men de tapte heller ikke. Og på sikt kan det bare være én militær vinner, og det blir ikke Ukraina, skriver den danske historikeren Jacob Skaarenborg på nettstedet Information.

– Inntil den uunngåelige russiske seieren vil det flyte mye blod, ukrainsk blod

Han var likhet med andre eksperter overrasket over at russerne gjorde det så dårlig i starten av krigen ettersom de fleste antok at den russiske krigsmaskinen var overlegen den ukrainske. Når krigen likevel ikke var over på et blunk, ble russerne ydmyket.

– Russerne har aldri vært gode i innledende faser av kriger. Når ukrainerne er myknet opp rykker russiske stridsvogner fram. Russerne er dårlige til å manøvrere, men når det gjelder bruken av utmattelsestaktikk er Russland uovertruffen. Til syvende og sist er det det som gjør at russerne vil vinne. Det var også slik de vant i Tsjetsjenia. Inntil den uunngåelige russiske seieren vil det flyte mye blod, ukrainsk blod. Det er her kvalmen begynner å vise seg, advarer Skaarenborg.