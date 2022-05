Erdogan bryter med Hellas' statsminister

Recep Tayyip Erdogan anklager nabolandet for å huse støttespillere til Fethullah Gülen, som Erdogan sier sto bak kuppforsøket i 2016, og for å bygge militærbaser som skal brukes mot Tyrkia.

Presidenten beskylder også statsminister Kyriakos Mitsotakis for å fraråde USA å selge F-16-fly til Tyrkia.

– I år skulle vi hatt et møte i det strategiske rådet, men det står ikke lenger noen Mitsotakis i min avtalebok. Jeg vil aldri akseptere å ha et slikt møte med ham, for vi holder oss på samme sti som politikere som holder avtaler, er av helstøpt karakter og har æren i behold, sier Erdogan.

Han viser tilsynelatende til en tale Mitsotakis holdt i Washington forrige uke der han ba Kongressen unngå å skape en ny kilde til ustabilitet på Natos sørøstre flanke. Han ba dem «ha dette i minnet når dere tar avgjørelser om militært materiell i det østlige Middelhavet».

Som svar på Erdogans uttalelse sier en talsmann for den greske regjeringen at de «ikke ønsker å gå inn i en ordstrid med Tyrkias lederskap».

– Gresk utenrikspolitikk er godt forankret i historien, folkeretten og våre allianser, uansett hvor mye det måtte irritere andre, sier Yiannis Economou.