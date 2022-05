Facebook-grunnlegger mål for personvernsøksmål

Riksadvokat Karl Racine mener Zuckerberg var tett på oppbyggingen av rammeverket som la til rette for at det britiske konsulentselskapet kunne hente ut opplysninger om over 70 millioner Facebook-brukere i USA. En varsler avslørte i 2018 at opplysningene ble brukt politisk, blant annet til å skaffe støtte til Donald Trump.

– Zuckerberg er ikke bare en frontfigur. Han er personlig involvert i nesten alle beslutninger i selskapet, skriver Racine i søksmålet, som er meldt inn i hovedstadsregionen.

Han sier Zuckerbergs kontroll er bakt inn i selskapets struktur, der Zuckerberg – som fortsatt er selskapets øverste leder – har flertallet av de stemmeberettigede aksjene. Riksadvokaten i Washington saksøkte Facebook for personvernpraksisen i 2018, en sak som fortsatt pågår.

Morselskapet Meta har så langt ikke svart på påstandene i det nye søksmålet. Talsmann Andy Stone påpeker likevel at en dommer tidligere avviste Racines forsøk på å inkludere Zuckerberg personlig i personvernsøksmålet.

I kjølvannet av skandalene rundt Cambridge Analytica ble Facebook ilagt en bot på 5 milliarder dollar. De ble også pålagt å styrke personvernet. Facebook fjernet tilgangen til brukerdata for tusenvis av applikasjoner som ble misbrukt for å misbruke denne informasjonen.