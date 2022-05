Det melder britiske helsemyndigheter mandag. Samme dag ble også det første tilfellet av apekopper bekreftet i Skottland.

I EU er det så langt bekreftet minst 85 tilfeller av apekopper, blant annet i Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Spania og Sverige.

Samtidig sier det europeiske smittevernbyrået ECDC at risikoen for at virussykdommen sprer seg blant befolkningen i Europa, er veldig lav.