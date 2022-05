Sandstorm skaper flytrøbbel og pustebesvær i Irak

Hovedstaden Bagdad er innhyllet i en enorm sand- og støvsky, og vanligvis hektiske gater ligger øde, badet i en oransje glød. Statsminister Mustafa al-Kadhemi har gitt ordre om å stenge alle offentlige institusjoner bortsett fra dem som tilhører helsevesenet og sikkerhetstjenestene.

Mandag ble Iraks flyplasser midlertidig stengt. Også i nabolandet Kuwait er fly satt på bakken for andre gang denne måneden.

Helseminister Seif al-Badr sier over 1.000 personer er innlagt på landets sykehus med pusteproblemer.

Irak er rangert som ett av de fem landene i verden som er mest sårbare for klimaendringer og ørkenspredning. Sandstormer er blitt hyppigere i Midtøsten de siste årene. Miljødepartementet har advart og sagt at Irak kan oppleve 272 dager med sandstormer per år i gjennomsnitt de nærmeste tiårene. Innen 2050 kan tallet ligge over 300.

Under de foregående to sandstormene havnet 10.000 mennesker på sykehus, og en person mistet livet.