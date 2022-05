Russland sliter med kraftig styrket rubel

For å jekke rubelen ned igjen, diskuterer man et forslag om å redusere andelen av eksportinntektene som må veksles til rubler fra 80 til 50 prosent. Det kan skje allerede denne uken, skriver Bloomberg og viser til to anonyme kilder.

Da den russiske offensiven i Ukraina startet i februar, tett fulgt av omfattende vestlige sanksjoner, stupte den russiske valutaen. Sentralbanken svarte med kraftig renteøkning og streng kapitalkontroll. Det har bidratt til at kursen nå ligger 30 prosent høyere enn før krigen, skriver Bloomberg.

– Frislipp vil gi kraftig fall

Mens sanksjonene har bremset importen kraftig, har kapitalkontrollen ført til bråstopp i etterspørselen etter utenlandsk valuta. I tillegg har oljeprisen steget, noe som gir økte valutainntekter for den russiske staten.

Mandag styrket rubelen seg med ytterligere 4 prosent, men det er ikke markedet som setter kursen, understreker økonom Tatiana Orlova i Oxford Economics. Hun sier at dersom kapitalkontrollen droppes helt, vil rubelen falle til en kurs på 70–80 mot dollaren. Dagens kurs er snaut 58 rubler per dollar.

– Sterk rubel gir større underskudd

For den russiske staten kan den sterke rubelen bli en tung bør ettersom inntektene fra energieksporten kommer i dollar, mens statens utgifter skal betales i rubler.

– Jo sterkere rubel, desto større underskudd. Det gjør det vanskeligere for eksportørene, som får økte kostnader, men lavere inntekter. Dersom dette vedvarer, for eksempel i et halvt år, kan det blir ganske utrivelig, sier professor Evgenij Kogan ved handelshøyskolen i Moskva.

Verken finansdepartementet eller sentralbanken i Russland ønsker å kommentere Bloombergs opplysninger om lettelser i kapitalkontrollen.