– Fangene fra Azovstal blir holdt på territoriet til Folkerepublikken Donetsk. Det er planer for å holde opprette en internasjonal domstol på territoriet, sier leder for utbryterregionen Denis Pusjilin.

Det melder det russiske statlige nyhetsbyrået Interfax, ifølge Sky News.

Pusjilin har tidligere uttalt at de har 2.439 ukrainske soldater i varetekt. Russland har hevdet at nærmere 2.000 soldater ved stålverket overga seg til de russiske styrkene.

Separatistlederen sa videre at det jobbes med å utarbeide et charter for den internasjonale domstolen som skal opprettes. Han ga ingen detaljer om hva soldatene eventuelt skal tiltales for.