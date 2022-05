Finsk etterretning: Russland vil bruke lang tid på å ruste opp

Esapekka Vehkaoja, direktør for den militære etterretningstjenesten i Finland, sier at det er grunn til å tro at Russland styrker sitt nærvær ved den finske grensa hvis landet blir med i Nato.

Men det vil ifølge ham ta lang tid å fullføre planene om dette. Han peker på at Russland har lidd store tap i Ukraina. Finland følger nøye med på nærområdene, sier Vehkaoja.

Les alt om Ukraina-krigen her

Flere internasjonale eksperter har sagt Russland vil trenge lang tid på å ruste opp igjen. Den amerikanske forsvarstoppen David Petraeus sa forrige uke at det vil ta lang tid før Russland kan begynne å bygge seg opp i nord.

– Russlands styrker er blitt vesentlig redusert som følge av betydelige tap av personell, våpensystemer og annet materiell, sa den tidligere CIA-direktøren.