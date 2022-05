Under krigen i Syria brukte det syriske militæret tønnebomber mot opposisjonelle byer, som forårsaket hundrevis av dødsfall.

Tønnebomber er råeksplosiver pakket inn i en trommel og sluppet fra et helikopter, og har stor ødeleggende effekt. Assad-regimet ble også anklaget for å fylle beholderne med klor, noe som førte til ekstra ødeleggende skader.

Syrere redder en gutt fra ruinene etter et rapportert tønnebombeangrep på Bab al-Nairab-området i den nordlige syriske byen Aleppo 24. november 2016. Foto: Ameer Alhalbi / AFP / NTB

Bekrefter advarsler

Nå skal 50 syriske spesialister på tønnebomber være i Russland og jobber med de russiske styrkene, skriver The Guardian.

Ifølge europeiske tjenestemenn skal disse syriske teknikerne ha blitt utplassert i Russland for å hjelpe til å forberede potensielle lignende bombinger i Ukraina.

De 50 spesialistene skal ha vært i Russland i flere uker allerede, og deres tilstedeværelse er med på å bekrefte amerikanske og europeiske advarsler om at det russiske militæret forbereder seg på bruk av kjemiske våpen, mener tjenestemennene.

Mellom 800 og 1000 syriske soldater

Tidlig i den nå over tolv måneder lange krigen ble det kjent at Russland rekrutterte syriske krigere til å kjempe for dem i Ukraina. Tønnebombespesialistene skal være i spissen for styrkene den syriske regjeringen sendte for å støtte Russlands president Vladimir Putins blodige krig i Ukraina.

Putin og Russlands støtte var avgjørende for at Assad-regimet sikret grepet om makten i Syria.

Europeiske tjenestemenn anslår nå at det er mellom 800 og 1000 syriske soldater som frivillig har meldt seg for å kjempe for Russland. Kreml skal ha lovet dem en lønn på mellom 1500 og 4000 dollar for tjenesten. Det vil tilsi opptil 20 ganger mer enn de ville fått i hjemlandet.