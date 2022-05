Dette skjedde i Ukraina i natt

* Nasjonalforsamlingen i Ukraina har vedtatt en lov som forbyr symbolene «Z» og «V», som brukes av Russland for å fremme den russiske krigen i landet. Symbolene tillates imidlertid til bruk til historiske og utdanningsrelaterte formål.

* YouTube har slettet over 9.000 kanaler og fjernet mer enn 70.000 videoer knyttet til krigen i Ukraina, grunnet brudd på YouTubes retningslinjer. Blant annet dreier det seg om omtale av invasjonen av Ukraina som «frigjøringsoppdrag». YouTube er i motsetning til andre amerikanske sosiale medier, ikke blitt stengt i Russland.

* Ukraina og Polen har inngått det president Volodymyr Zelenskyj omtaler som en historisk bilateralt avtale knyttet til grensesamarbeid.

* Storbritannias statsminister Boris Johnson og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i en telefonsamtale diskutert den russiske havneblokaden i Ukraina. Johnson sier det må gjøres mer for å skaffe mat og humanitær til Ukraina, og at man må gjøre mer for å hjelpe Ukraina til å eksportere varene sine.

* Mellom 50 og 100 ukrainske soldater blir drept hver dag i kamp mot russiske styrker i den østlige delen av landet, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

* Russland er villig til å gjenoppta samtalene med Ukraina, men Kyiv må ta initiativ til å fortsette dem, mener Russlands sjefforhandler Vladimir Medinskij. Ukraina har flere ganger gjort det klart at det vil være mulig å forhandle om våpenhvile først når russiske styrker har trukket seg fra ukrainsk territorium.