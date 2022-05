Ukraina og Polen inngår grensesamarbeid

Avtalen går ut på at de to landene skal etablere felles grensekontroll. På sikt er planen at landene også skal opprette et jernbaneselskap som skal bidra til å forbedre Ukrainas eksportmuligheter ved å gjøre det enklere å transportere varer til EU.

– Dette vil fremskynde prosedyrene ved grensen betydelig, sier Zelenskyj etter at avtalen ble inngått i Kyiv søndag da Polens president Andrzej Duda var på besøk.

Zelenskyj sier avtalen vil bidra til betydelig redusert risiko for korrupsjon.

Han kunngjorde også at han har skrevet under på et dekret for å dele ut en ny pris «for å takke byer i partnerland som har hjulpet mest. Og Rzeszow blir den første byen. Redningsbyen, sa Zelenskyj, med henvisning til den polske byen som har vært sentral i oppgaven med å ta imot ukrainske flyktninger, melder CNN.

Han varslet også at Ukraina nå jobber med å få på plass en lov tilsvarende en lov Polen har vedtatt og som gir ukrainere som har flyktet til Polen «de samme juridiske mulighetene som polakker».

– Det vil være rett å vedta en slik lov også i Ukraina. La oss håpe at polske borgere aldri måtte ha behov for en slik lov. Men la oss vise vår takknemlighet og vår respekt, sa Zelenskyj.