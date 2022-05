Johnson og Zelenskyj diskuterte havneblokade

– De to lederne diskuterte (Russlands president Vladimir) Putins foraktelige blokade av Odesa, Ukrainas største havneby, opplyser Johnsons kontor etter telefonsamtalen som de to hadde søndag kveld ifølge Sky News.

– Statsministeren gjorde det klart at oppgaven med å skaffe nødvendig mat og humanitær hjelp til Ukrainas befolkning, må forsterkes, og at man må forsikre seg om at landet er i stand til å eksportere sine varer til resten av verden, står det i uttalelsen.

– Lederne ble enige om behovet for at verdenssamfunnet må stå samlet i fordømmelsen av Putins barbarisme, står det videre.