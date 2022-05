Hundrevis på flukt etter flom i Sør-Afrika

Så langt er det ikke meldt om omkomne, men det er gjort store skader på noen bygninger, hovedsakelig i Durban, som er provinshovedstad i KwaZulu-Natal.

– Vi har ennå ikke fått noen fullstendig oversikt om konsekvensene av det kraftige regnværet, men et bekymringsfullt bilde danner seg etter hvert som meldinger kommer inn, sier provinsmyndighetenes leder Sihle Zikalala.

Det er også meldt om ødeleggelser av veier og bruer.

– Noen områder er gjort utilgjengelig og er blitt til øyer på nåværende tidspunkt, sier han.

Styrtregn i slutten av april førte til at 435 mennesker mistet livet i flom og jordskred, mens overlevende var uten tilgang på drikkevann i nesten to uker. Skadene forårsaket ødeleggelser for hundrevis av millioner av dollar og reparasjonsarbeidet pågår fortsatt.