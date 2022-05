Russland åpen for nye samtaler med Ukraina

– For vår egen del er vi klare til å fortsette dialogen, sier Kremls sjefforhandler Vladimir Medinskij i et intervju med hviterussisk fjernsyn.

– Å legge samtalene på is var helt og alene Ukrainas initiativ. Ballen ligger fullstendig på deres banehalvdel, sier han videre, og legger til:

– Russland har aldri avvist samtaler.

Samtaler mellom de to landenes delegasjoner har blitt holdt flere ganger, både ansikt til ansikt og via videolink, siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.

I mars møttes utenriksministrene fra Ukraina og Russland til samtaler i Tyrkia. Deretter møttes de to landenes delegasjoner i Istanbul, men møtene førte ikke til konkrete resultater.

Tirsdag i forrige uke uttalte Ukrainas sjefforhandler Mykhailo Podoljak at samtalene med Moskva er blitt satt på pause. I helgen uttalte han at Ukraina utelukker våpenhvile eller aksept av russiske krav i Donbas-regionen, ettersom en pause i kamphandlingene bare vil føre til at Russland vil slå hardere tilbake etterpå, hevdet han.

Podoljaks kom med et lignende budskap også i april etter at en samtalerunde da brøt sammen. Først når de russiske styrkene har trukket seg tilbake fra ukrainsk territorium, vil det være mulig å forhandle om en våpenhvile, sa han den gang.