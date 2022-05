Mann skutt og drept på T-banen i New York

Skytingen skjedde like før klokken 12 søndag formiddag på et T-banetog idet det var på vei over Manhattan Bridge.

Det 48 år gamle offeret ble skutt i brystet og døde på sykehus.

Ingen andre ble såret i hendelsen.

Skytingen ser ut til å ha vært et tilfeldig angrep. Offeret satt på et sete i den bakerste T-banevognen da togsettet var på vei fra Brooklyn til Manhattan, opplyser politiet.

– Ifølge øyenvitner gikk den mistenkte fram og tilbake i den samme vognen, og uten å ha blitt provosert, dro han fram et skytevåpen og skjøt offeret på nært hold, sier politisjef Kenneth Corey.

Den antatte gjerningsmannen flyktet fra stedet da T-banetoget ankom Canal Street-stasjonen på Manhattan. Politiet går nå gjennom opptak fra overvåkingskameraer for å forsøke å identifisere mannen, opplyser Corey.