Afghanske nyhetsankere dekket til ansiktet på TV

– Vi er i dyp sorg i dag, skrev TOLOnews' sjefredaktør Akhpolwak Safi på Facebook.

Afghanske medier hadde håpet de kunne overtale Taliban til å snu ved å trosse ordren som ble kunngjort torsdag. Da var det nemlig bare en håndfull nyhetsmedier som fulgte påbudet.

Men søndag dekket alle kvinnelige programledere til ansiktene sine under sending. I helgen varslet nemlig myndighetene at påbudet ville bli håndhevet.

– I dag har de tvunget en maske på oss, men vi vil fortsette kampen vår ved å bruke våre stemmer, sier Sonia Niazi i TOLOnews etter en nyhetssending.

Tok opp saken på direkten

– Jeg kommer aldri til å gråte på grunn av denne ordren, men jeg vil være stemmen til andre afghanske jenter, sier hun.

Hun bar svart hijab med slør som dekket alt unntatt øyne og panne.

Også på de ledende TV-kanalene Ariana Television, Shamshad TV og 1TV var kvinnelige ansatte tildekket.

Basira Joya tok opp saken under sitt eget direktesendte program på Ariana da hun sa at islam ikke har tvunget noe på noen med makt.

– Vi kjemper og fortsetter arbeidet vårt, selv i burka. Ingenting kan stoppe oss, sa hun.

Kampklar

Lima Spesaly, som er nyhetsanker for 1TV, sier det er vanskelig å jobbe under Talibans regjering. Men hun er klar for kamp.

– Vi vil fortsette vår kamp til siste åndedrag, sa hun til nyhetsbyrået AFP få minutter før hun gikk på lufta.

TOLOnews-direktør Khpolwak Sapai sier han ble bedt om å sørge for at de kvinnelige ansatte fulgte Talibans ordre.

– Jeg ble oppringt i går og ble i strenge ordelag bedt om å gjøre det. Så det er ikke noe vi velger, men påtvinges, sier Sapai.

Fram til nå har kvinnelige programledere på afghansk TV bare vært nødt til å ha skaut.

Menn med munnbind

Niazi mener Talibans dekret er et forsøk på å presse kvinnelige journalister til å slutte i jobben.

TV-anker Nesar Nabil tok på seg munnbind i protest mot Talibans nye påbud om at kvinnelige TV-ansatte måtte dekke til ansiktene. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

– Det er som å frata oss vår identitet. På tross av dette vil vi heve stemmen. Vi vil gå på jobb igjen og igjen inntil det islamske emiratet fjerner oss fra det offentlige rom eller tvinger oss til å sitte hjemme, sier hun.

Flere av hennes mannlige kolleger gikk søndag med svarte munnbind i solidaritet med kvinnene. Blant dem var TOLOnews' anker på kveldsnyhetene. I redaksjonslokalene i Kabul fortsatte kvinnelige ansatte å jobbe uten tildekkede ansikter mens de ikke var på lufta.

Burka

Informasjons- og kulturdepartementet har slått fast at den nye kleskoden er endelig og ikke til forhandling, skriver nyhetsbyrået AP.

Sist gang Taliban styrte i Afghanistan, fra 1996 til 2001, innførte islamistbevegelsen omfattende begrensninger på kvinners liv. De ble tvunget til å bære det heldekkende plagget burka, nektet utdanning og utestengt fra store deler av samfunnslivet.

Etter at Taliban kom til makta igjen i august, ga de inntrykk av å ha moderert seg noe – og en ny kleskode for kvinner lot vente på seg. Men de siste ukene har islamistene strammet kraftig inn.

Nektes utdanning

Tidligere i mai fikk alle kvinner i Afghanistan beskjed om at de måtte være tildekket fra topp til tå, med bare øynene synlig. I Taliban-dekretet het det videre at kvinner bare skal forlate hjemmet når det er nødvendig. Mannlige slektninger kan bli straffet dersom kvinnene ikke følger kleskoden.

Taliban-ledelsen har også nektet jenter å gå på skolen etter sjette klasse. Det er brudd på løftene de har gitt om at alle jenter i alle aldre skal få utdanning.

De nye makthaverne har også lagt ned kvinnedepartementet og erstattet det med et departement som skal fremme god moral og hindre syndig atferd.