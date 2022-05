Dette skjedde i Ukraina i natt

* 1.873 utdanningsinstitusjoner er ødelagt av russiske styrker siden krigens start i slutten av februar, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Tallet inkluderer skoler, universiteter, barnehager og andre institusjoner.

* Over 1.000 leiligheter og flere skoler ble ødelagt i det russiske rakettangrepet mot Lozova i Kharkiv-regionen fredag. Det opplyser byens ordfører Serhij Zelenskyj. Et sykehus og en klinikk er også ødelagt, men omfanget er ennå ikke kjent, sier han. Sju personer ble såret i rakettangrepet, som ødela det nylig renoverte kulturpalasset.

* Litauen stanser i dag all import av russisk olje og elektrisitet. Energiminister Dainus Kreivys kaller dette et viktig skritt mot energiuavhengighet, skriver den danske næringslivsavisen Finans. I begynnelsen av april stanset Litauen import av russisk naturgass.

* Polens president Andrzej Duda har ankommet Ukraina der han skal holde tale til landets nasjonalforsamling i dag.

* Italias statsminister Mario Draghi ringte i går til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. I samtalen diskuterte de forsvarssamarbeid, viktigheten av å få på plass en sjette pakke med sanksjoner mot Russland, samt oppheving av russisk blokade av ukrainske havner. Det opplyser Zelenskyj selv.

* Ukrainske styrker har påført store skader på den russiske hæren, til tross for at havnebyen Mariupol er blitt tatt, sier president Volodymyr Zelenskyj i et intervju med ukrainsk fjernsyn. Han mener at enhver russisk seier kun vil være midlertidig og han anser det som en seier når Ukraina har tatt tilbake alle erobrede områder. Krigen kan imidlertid kun avsluttes fullstendig ved forhandlingsbordet, mener presidenten.

* Russiske myndigheter vurderer utveksling av ukrainske krigsfanger fra Mariupol med den rike ukrainske forretningsmannen Viktor Medvedtsjuk, som er alliert med president Vladimir Putin. Det opplyser den russiske parlamentarikeren Leonid Slutskij, som er medlem i det russiske forhandlingsteamet til Ukraina.