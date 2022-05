Vi blir eldre og eldre, og det er ikke så mye å gjøre med det.

Men i Sør-Korea skal de nå gjøre hele befolkningen ett år yngre – i alle fall på papiret.

Hvordan kan det ha seg?

Ny president

Med Yoon Suk-yeol som president blir det slutt på forvirringen mellom koreansk og internasjonal alder. Foto: Supreme Prosecutors' Office Republic of Korea

Yoon Suk-yeol ble valgt som Sør-Koreas nye president forrige måned. Nå går han inn for at landet skal kvitte seg med det som kalles «koreansk alder» og begynne å bruke «internasjonal alder», ifølge avisa Telegraph.

Internasjonal alder er det samme som vi bruker her til lands. Vi fyller ett år året etter at vi blir født.

– I Sør-Korea har de derimot kalkulert alderen cirka etter da barnet ble unnfanget, sier Vladimir Tikhonov, professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo.

Ingen bursdag

Alderssystemet går langt tilbake i tid. Tanken er at det er ved unnfangelsen at mennesket slår røtter og starter livet. Det har blitt brukt i flere østasiatiske land, som i Kina og Japan, tidligere.

– Det har også en filosofisk bakgrunn. Ditt liv tilhører ikke nødvendigvis bare deg. Det tilhører slekten eller klanen, sier Tikhonov.

Barnet fyller ett år selve dagen det blir født. Deretter blir man ett år eldre hver 1. januar, uavhengig av fødselsdatoen. Blir du født 31. desember, fyller du altså to dagen etter.

– Å feire bursdag på sin egen fødselsdato er en moderne og individualistisk idé sett fra koreanernes ståsted. Dermed har de ikke feiret bursdager, sier Tikhonov.

Har to aldre

Byeonghun Kim ble født i Ulsan i Sør-Korea. Han er 24 år i internasjonal alder og 25 år i koreansk alder.

Vladimir Tikhonov er professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo. Foto: Jurij Khanon

Fra 1950-tallet ble alderssystemene brukt om hverandre.

– Dette forvirrer ikke bare utlendinger, men også koreanere selv, sier han til forskning.no.

Og det var nettopp derfor den nye presidenten tok affære. Ifølge avisa Telegraph var det 71 prosent som svarte at de ønsket å slutte med «koreansk alder» i en undersøkelse utført av Hankook Research i desember 2021.

Kim forteller at de bruker det koreanske alderssystemet for å verve seg til militæret, ved beskyttelse fra loven om ungdomsvern og ved vaksinering. Det internasjonale alderssystemet brukes hvis man skal ta førerprøven, drikke alkohol eller kjøpe røyk.

Vil bringe klarhet

– Det er noen sjeldne tilfeller der det ikke er sikkert om vi skal bruke det koreanske eller internasjonale alderssystemet, slik som pensjonsalderen i fagforeningene.

Dette har ført til en strid blant fagforeninger i landet.

– Når den nye loven trer i kraft og alle inngår i det internasjonale alderssystemet, vil det bringe klarhet til retningslinjene deres, sier Kim.

Vladimir Tikhonov sier at tidene forandrer seg og at det er logisk å gå over til «internasjonal alder». Han sier videre at individualismen begynner å få fotfeste.

– Det viser seg også gjennom folks hjemmeadresser. For rundt ti år tilbake hadde ikke folk i Seoul, Sør-Koreas hovedstad, adresser. De hadde husnummer innad i sitt gatekvartal. Nå har de fleste hver sin hjemmeadresse, sier han.

(Denne saken ble førtst publisert på Forskning.no).