Nylig kunne den russiske ministeren Jurij Borisov stolt presentere landets ferske våpenteknologi.

De skal skyte ned ukrainske droner med en sterk laser de kaller «Zadria».

Den kan angivelig ødelegge en drone på bare 5 sekunder, på så lange avstander som 5 kilometer, sier Borisov ifølge Reuters.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj håner russernes presentasjon av våpenet.

Han mener det minner om måten Nazi-Tyskland presenterte sine « wunderwaffe», altså overdrevne vidundervåpen, når det buttet imot under andre verdenskrig, ifølge Washington Post.

– Selv om 5 kilometer kanskje grenser mot en overdrivelse, er ikke det russerne beskriver urealistisk. De beskriver ikke noe annet enn det Vesten gjør i dag, sier Espen Lippert.

Brukes på billige droner

En såkalt «Phantom 4», laget av kinesiske DJI Technology Co. 27. April trakk de seg ut av både Russland og Ukraina fordi de ikke ønsket at dronene deres skulle brukes til krig. Foto: Shizuo Kambayashi / AP/NTB

– Det er ikke noe magisk med laser egentlig, sier Espen Lippert til forskning.no.



Han er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og leder laserforskningen deres.

Da Borisov presenterte de russiske laservåpnene, snakket han om at de skal brukes på droner. Det er en god forklaring på dette fokuset.

– De fleste dronene som flyr rundt på slagmarken nå, er relativt billige å produsere. Å skyte ned billige droner med dyre missiler går ikke opp i lengden, forklarer Lippert.

– Laser er derimot veldig billig å bruke. Da betaler man bare for strømmen som går med til å skyte og det blir rimelig i forhold, sier han.

Nisjen til laservåpen er at de ikke koster noe å skyte. Det er den fremste fordelen deres i en dronekrig, ifølge Lippert.

– Det, og at det er veldig presist. Alt man kan se, kan man treffe, sier han.

Ikke noe dødsstråle

Borisov beskriver at de russiske lasernes «termiske ødeleggelse» av dronene den tar sikte på. De «brenner opp», sier han til russiske statlige medier, ifølge Reuters.

– Dronene er sårbare systemer, lager du bare et lite hull på et velvalgt sted, så er de satt ut av spill, forklarer Lippert.

Laservåpnene er ikke så sterke som man kanskje skulle frykte. De er nok ikke brukbare mot mennesker heller.

– Laser er ikke spesielt effektivt mot mennesker. Konvensjonelle våpen er fortsatt mer effektivt mot konvensjonelle mål i krig, sier Lippert.

Det er altså fortsatt kuler og bomber som fungerer best mot menneskelige mål.

– Systemene man ser i bruk i dag er i utgangspunktet kun beregnet for å skyte ned droner. Om man for eksempel vil beskytte et spesielt mål mot droneangrep, er laser veldig effektivt, sier Lippert.

Konvensjonelle våpen er fortsatt mest effektive når man kjemper konvensjonell krig, mener Espen Lippert. Håndholdte lasergevær er for øyeblikket kun Science-Fiction. (Foto: Josep Lago/AFP/NTB) Foto: Josep Lago / AFP/NTB

Propaganda, mener Ukraina

Ukrainas president Zelenskyj mener altsp dette er russerne som prøver å finne på et «vidundervåpen» for å overbevise om at de ikke er helt slått..

– Derfor ser vi nå, i den tredje måneden av en fullskala krig, at Russland prøver å finne sitt «vidundervåpen». Dette viser tydelig at invasjonen er en fullstendig katastrofe, sa han i en videotale, ifølge BBC.

– Zelenskyj har rett - dette er ikke noe vidundervåpen, sa Uzi Rubin ved Jerusalem Institute for Strategy and Security til BBC.

– Dette er ikke som Star Wars, hvor de bare peker laservåpnet på skurken og trykker på en knapp, så sprenger han. I virkeligheten er det mer som en mikrobølgeovn, sier han.

– Du må peke den på målet og vente en stund til det varmer seg opp og målet blir ødelagt, sier Rubin.

Har ikke sett laser

I tillegg til at «Zadria » tilsynelatende ikke er et vidundervåpen er det heller ingen troverdige rapporter om at laser faktisk er tatt i bruk i Ukraina.

– Det er ingen rapporter som forteller oss at lasere er i bruk i Ukraina, sier en ansatt i det amerikanske forsvarsdepartementet til BBC.

