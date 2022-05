Tidligere denne uken hadde Nord-Korea registrert nesten to millioner mulige tilfeller registrert siden april. Det statlige nyhetsbyrået KCNA meldte at 1,98 millioner mennesker har blitt syke med febersymptomer siden slutten av april, og at minst 740.160 av disse er satt i karantene.

Nord-Korea-ekspert og Asia-forsker og ved institutt for fredsforskning , Stein Tønnesson, sier vi vet lite om utbruddet fordi Nord-Korea har isolert omverdenen i over to år nå.

– Antagelig er situasjonen fortvilet for befolkningen, særlig i de fattige nordlige provinsene, som ikke lenger nyter godt av grensehandel med Kina, sier han til ABC Nyheter.

– Hvordan vil du beskrive helsevesenet til Nord-Korea?

– Helsevesenet var en gang ganske bra, men mangler medisiner og utstyr. Nord-Korea har unnlatt å gjennomføre noen landsomfattende coronavaksinering og har avslått tilbud om vaksiner fra andre land.

– Frykter situasjonen bare blir verre

Nordkoreanske myndigheter har kun bekreftet et lite antall coronatilfeller siden de i forrige uke for første gang erkjente at det er et utbrudd av coronasmitte i landet, men det antas av mesteparten av sykdomstilfellene er covid-19.

Torsdag var det er registrert 63 dødsfall, noe eksperter sier er kunstig lavt sammenlignet med det trolige smittetrykket, ifølge NTB.

Tønnesson håper nå at Nord-Korea åpner opp for hjelp fra utlandet.

– Jeg frykter at situasjonen bare blir verre når det nå er nedstengning både i Nord-Korea og i de kinesiske naboprovinsene på grunn av smitteutviklingen. Dessuten er det risiko for at Kim Jong-un nå vil ønske å markere seg, slik han gjorde i 2017, med nye tester av strategiske raketter eller kanskje til og med gjennomføre en ny prøvesprengning, sier han.

– Det ser virkelig ikke bra ut

Eksperter sier til den britiske avisen The Guardian at Nord-Korea er på randen av en katastrofe som følge av coronautbruddet.



Nord-Koreas leder Kim Jong-un under militærparaden i Pyongyang i april. Ifølge sørkoreansk etterretning var dette sannsynligvis starten på et større coronautbrudd. Foto: AP / NTB

Foreleser i koreanske studier ved et universitet i London, Owen Miller, sier følgende om situasjonen i Nord-Korea:

– Det ser virkelig ikke bra ut. De står foran en enorm økning av omikron-smitte uten beskyttelse fra vaksiner, og uten mye, hvis noen, beskyttelse i befolkningen og uten tilgang til de fleste medisiner som har blitt brukt til å behandle covid andre steder, sier han til The Guardian.

Ifølge BBC anbefaler nordkoreanske myndigheter innbyggerne som ikke blir skikkelig syke til å drikke varmt drikke med kaprifol eller ingefær. To nordkoreanere som er intervjuet av statlig presse, anbefaler å gurgle saltvann morgen og kveld.

Ifølge sørkoreansk etterretning stammer coronautbruddet i Nord-Korea trolig fra en stor militærparade i Pyongyang 27. april, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Newsis, skriver VG.

Militærparaden markerte at landets militære styrker ble etablert for 90 år siden.