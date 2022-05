Rose sparket som Dortmund-trener: – Var overbevist om veien videre

Klubben opplyser at avgjørelsen ble tatt etter en omfattende evaluering av sesongen denne uken. Rose tok over Dortmund i fjor sommer. Han hadde før det ledet Borussia Mönchengladbach i to år.

De gulkledde havnet åtte poeng bak ligavinner Bayern, og mister storscorer Erling Braut Haaland til Manchester City i sommer. Rose var også sjef for nordmannen under perioden hans i RB Salzburg.

Årets Europa-eventyr ble kortvarig for klubben som røk ut i mesterligaens gruppespill, før de senere ble slått av skotske Rangers over to kamper i europaligasluttspillet.

– Denne dagen er ikke lett for noen av oss, fordi den gjensidige respekten vi har mellom hverandre er stor, sier klubbdirektør Hans-Joachim Watzke.

Rose sier at sparkingen kom som en overraskelse, og at han stadig hadde en plan for laget.

– Til tross for en vanskelig sesong var jeg fortsatt overbevist om veien videre. Under analysen fikk jeg inntrykk av at ledelsen ikke stolte 100 prosent på meg, og til slutt bestemte vi oss for å avslutte samarbeidet, sier Rose.