– Det er en reell risiko for en eller annen provokasjon mens vi er i regionen, enten i Sør-Korea eller Japan, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til pressen om bord på Air Force One.

Presidentflyet landet i Sør-Korea fredag, før det drar videre til Japan søndag. I forkant av besøket har det kommet signaler om at regimet i Nord-Korea kan benytte anledningen til å få ekstra oppmerksomhet rundt en rakettoppskytning – eller til og med en atomprøvesprengning.

– Forberedelsene til en kjernefysisk test er ferdige og de venter bare på det rette tidspunktet, sa den sørkoreanske politikeren Ha Tae-keung etter et møte med etterretningstjenesten i landet denne uken.

Regimet i Nord-Korea skal ha lagt planer for atomvåpen-testen til tross for coronautbruddet som skaper store utfordringer for landet.

– Vi vet hvordan vi skal svare. Vi har ikke bare snakket med våre allierte, men også med Kina, sier Sullivan.

Kinesisk militærøvelse

Også Kina ser ut til å benytte det amerikanske presidentbesøket til å vise muskler i regionen. Torsdag opplyste sjøfartsmyndighetene i øyprovinsen Hainan at det pågår en kinesisk militærøvelse i omstridte farvann i Sør-Kinahavet.

Havområdet har lenge vært kime til konflikt, både mellom USA og Kina, men også øvrige land i regionen.

Kina mener at hele Sør-Kinahavet tilhører dem, men flere andre land har også gjort krav på deler av området. USA har ikke tatt stilling til de territorielle kravene, men står hardt på retten til å bevege seg fritt i området og seiler ofte store marinefartøy tett på kinesiske øyer med militærbaser.

Biden blir i Øst-Asia i hele seks dager. Han ønsker å bruke turen til å markere seg i regionen, hvor Kinas økende makt både militært og økonomisk har utfordret USA.

Underveis skal han ha samtaler med statslederne i Sør-Korea og Japan, samt et møte med den såkalte «firerbanden» i Tokyo – en gruppe bestående av Australia, India, Japan og USA.

USA har nærmere 30.000 soldater stasjonert i Sør-Korea og rundt 55.000 i Japan, og han skal også besøke noen av basene.

Bildet fra nordkoreanske myndigheter viser det de selv sier er en testoppskyting av en interkontinental ballistisk rakett av typen Hwasong-17 den 24. mars i år. Det er ventet at Nord-Korea kan finne på å skyte opp nye raketter under Joe Bidens besøk i Øst-Asia. Foto: 朝鮮通信社 / AP

Taiwan-advarsel?

Den siste tiden har Biden og USA hatt hovedoppmerksomheten sin på Russland og Europa som følge av krigen i Ukraina. Like før avreise fra Washington møtte presidenten statslederne i Sverige og Finland som nå ønsker seg inn i Nato.

Det hvite hus har også opplyst at Biden kommer til å godkjenne en massiv våpen- og bistandspakke til Ukraina på 40 milliarder dollar mens han er i Asia.

USA håper at den høye diplomatiske og økonomiske kostnaden krigen i Ukraina har fått for Russland, vil være en advarsel til Kina mot å foreta seg noe overfor Taiwan. Kina ønsker kontroll over øya, og konflikten har lenge blitt sett på som en tikkende bombe.

Tidligere i måneden sa CIA-sjef William Burns at myndighetene i Beijing følger nøye med.

– Jeg tror at de har vært spesielt opptatt av måten den transatlantiske alliansen har kommet sammen for å påføre økonomiske tap for Russland som følge av aggresjonen, sa han.

USAs president Joe Biden hilser på Sør-Koreas utenriksminister Park Jin ved ankomst på Osan Air Base i Pyeongtaek. Foto: Evan Vucci / AP

– Vil bli hørt i Beijing

Sikkerhetsrådgiver Sullivan sier at Biden-administrasjonen ikke ønsker å konfrontere Kina særlig under turen, men at de heller ønsker å bruke Bidens diplomati til å vise at Vesten og deres asiatiske partnere ikke vil la seg splitte eller svekkes.

Han viste blant annet til samarbeidet med Sør-Korea og Japan om sanksjonene mot Russland, og mener at denne beskjeden vil «bli hørt i Beijing».

– Men det er ikke en negativ beskjed, og den er ikke rettet mot noe spesielt land, sier han.

Sullivan avviser at en eventuell nordkoreansk atomprøvesprengning vil være et tilbakeslag for Bidens diplomati.

– Det vil understreke et av hovedbudskapene vi sender på denne turen, som er at USA er her for våre allierte og partnere.