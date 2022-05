Forbrukertilliten i Danmark på historisk bunnpunkt

I mai ligger indeksen på minus 22,4, noe som er det laveste nivået noensinne siden registreringen startet i 1974. I forrige måned ble indeksen beregnet til minus 20,9.

Forbrukertilliten er beregnet på grunnlag av en undersøkelse der et representativt utvalg av dansker blir spurt om deres syn på egen og Danmarks økonomiske situasjon.

En positiv indeks er et uttrykk for positive forventninger, mens en negativ indeks uttrykker det motsatte.

Til tross for tallene venter ikke Lisette Rosenbeck Christensen, økonom i Arbejdernes Landsbank, at det private forbruket vil gå markant ned i år.

– Når vi ikke er like bekymret for forbrukernes økonomi som de selv gir uttrykk for, er det fordi danskenes privatøkonomi er bunnsolid med godt polstrede formuer og høy jobbsikkerhet. I tillegg går boligmarkedet fortsatt godt, sier hun i en analyse.